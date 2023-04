Con lei mai Clamoroso a Mediaset | a chi batte la porta in faccia Giuseppe Giofrè

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una lunga intervista concessa a Vanity Fair per raccontarsi e confessarsi, quella di, tornato recentemente ad Amici, il programma che lo ha fatto scoprire al grande pubblico. Un ritorno in grande stile, prima di decollare nuovamente verso gli Usa, sua casa professionale attuale: “Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto – ha spiegato- anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”. A chi gli contesta che il suo ritorno ad Amici sia un passo indietro, lui risponde così: “Perché? Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini. In Italia torno solo per Maria”. ...