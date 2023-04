Comparazione | l' impatto sulle polizze auto e moto

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lasi conferma un riferimento per gli italiani nella stipula della polizza RC, sia per la scelta del prodotto che come strumento per incrementare il proprio potere negoziale. ...

, in punti cardine Tra gli italiani che hanno consultato un comparatore assicurativo , circa la metà (49%) ha poi deciso di sottoscrivere una delle polizze identificate attraverso la ...Il rapporto Bes stima anche l'dell'insieme di questi indicatori sui territori e sulle ... Lacon gli altri Paesi europei, soprattutto in tema di benessere economico e di occupazione,......avere un preventivo con tre semplici click e basta poco anche per effettuare unadelle ...a combattere il fenomeno dell' electronic waste (rifiuti elettronici) e quindi a ridurre l'...

Acquisti online stabili per gli over 55 anche dopo la pandemia Spazio50

La comparazione si conferma un riferimento per gli italiani nella stipula della polizza RC auto e moto, sia per la scelta del prodotto che come strumento per incrementare il proprio potere negoziale.Con il mutuo 100 per cento puoi acquistare la tua... Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo ...