Como | Cerri | «La salvezza matematica va ancora conquistata»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Albertoin vista della prossima sfida delcontro il Palermo: «Non andremo certamente in campo per accontentarci» Alberto, attaccante del, ha parlato a La Provincia di. Di seguito le sue parole sul prossimo impegno con il Palermo e sull’obiettivosenza playout. COME SARÁ LA SFIDA CON IL PALERMO – «Difficile, anche loro non vincono da un po’ e ne hanno bisogno, anche perché le aspettative nei loro confronti erano più alte. E questa è una cosa che ci può dare più forza, certo abbiamo bisogno anche noi di tornare alla vittoria, non andremo certamente in campo per accontentarci».– «È giusto non creare false aspettative, non dichiarare obiettivi che non si ha la certezza di poter conquistare, meglio tenere ...