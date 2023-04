Continua a far discutere la scelta dell'Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell, di indicare Luigi Di Maio come rappresentate speciale per il Golfo . LaAffaridel Parlamento europeo ha approvato all'unanimità la richiesta dell'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi di convocare un rappresentante del Consiglio Ue a riferire davanti ...LaAffaridell'Eurocamera ha approvato all'unanimità la richiesta dell'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, a nome della Lega, di convocare un rappresentante del Consiglio Ue a ...... ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, ho presentato la proposta di risoluzione presso laIII, Affarie Difesa". A renderlo noto è il vicepresidente del Senato ...

Commissione Esteri del Pe chiede un'audizione su Di Maio - Europa Agenzia ANSA

