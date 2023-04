Comicon | arriva Lillo Petrolo! Cavazzano firma la copertina di Topolino dedicata a Napoli e al calcio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AanchePetrolo per un incontro con il magister Giorgio, chelavariant din. 3518,alla passione della città diper il. Quando mancano solo due giorni all'inizio della XXIII edizione di2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio), un nuovo e grande ospite si unisce alla festa:Petrolo - uno dei più grandi attori umoristici italiani, musicista, conduttore radiofonico e molto altro - per la prima volta insieme al Magister Giorgioin un dialogo tra due carriere diverse, unite però dall'amore per il fumetto. Non tutti ...

3518 sarà disponibile in anteprima ae successivamente in fumetteria e su panini.it. Per altre novità potete consultare il programma completo del2023 .La XXIII edizione dicon un programma ricchissimo per tutte le aree tematiche: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian Village, Musica, Cosplay, Kids, Neverland e tanto ...Alcott, che ha scelto di affiancare con entusiasmoNapoli, ha realizzato la produzione della t - shirt ufficiale del festival pop in cotone ecosostenibile, disegnata dalla fumettista Mirka ...

A Comicon Napoli arriva anche Lillo Petrolo per un incontro con il magister Giorgio Cavazzano, che firma la copertina variant di Topolino n. 3518, dedicata alla passione della città di Napoli per il c ...daniel warren johnson con “Do a Powerbomb!” e tanti altri ospiti e fumetti in anteprima per saldaPress a Comicon Napoli 2023 Da venerdì 28 aprile saldapress torna a Comicon Napoli, Festival Internazio ...