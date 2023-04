Comicon 2023 | a Napoli anche Maurizio De Giovanni | con un nuovo caso del Commissario Ricciardi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Aldici saràDecon undelin versione card game: ecco quando. Disponibile in anteprima assoluta da venerdì 28 aprile nello stand Cranio Creations (AG3-11) aa un prezzo speciale di 5 euro riservato ai visitatori della fiera, l'intrigante Cala il Sipario saràprotagonista di un imperdibile panel: lunedì 1° maggio alle 12.00 nella Sala Mordor, lo scrittorede, in compagnia di Lorenzo Tucci Sorrentino svelerà qualche segreto sull'inedito gioco, sulla sua esperienza come autore di un gioco da tavolo e sulla nuova dimensione ...

Disponibile in anteprima assoluta da venerdì 28 aprile nello stand Cranio Creations (AG3 - 11) aNapolia un prezzo speciale di 5 euro riservato ai visitatori della fiera, l'intrigante Cala il Sipario sarà anche protagonista di un imperdibile panel: lunedì 1° maggio alle 12.00 nella ......la gara degli azzurri - questo il ragionamento al netto delle altre concomitanze con ile ...- 04 - 26 07:59:12 La telefonata di Manfredi a Casini Prefettura e Viminale, Napoli, Comune e ...Al, che si terrà a Napoli dal 28 aprile al primo maggio, ci saranno anche alcuni attori del cast di Mare Fuori . Proprio nella giornata inaugurale del grande festival, presso l'auditorium ...

COMICON Napoli 2023, il Salone Internazionale del Fumetto: programma, prezzi e ospiti Napoli da Vivere

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Al Comicon di Napoli ci sarà anche Maurizio De Giovanni con un nuovo caso del Commissario Ricciardi in versione card game: ecco quando.