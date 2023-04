Come sono andate le finali della eSerie A

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Eduardo De Filippo, Giorgio Gaber, l’epopea di Gilgamesh, la tragedia di Medea, le Final 8A Tim di FIFA 23. Nessun intruso, nessun abbaglio, questii grandi spettacoli offerti nel 2023 dal Teatro Apollo di Lecce ai suoi spettatori, che anche nell’ultimo inedito evento hanno trovato dramma, passione, duelli all’ultimo sangue, battute sferzanti, fughe inaspettate, tradimenti, eroi. Il 18 e il 19 aprile mifermato in città per assistere al torneo e proverò a riportare qui le mie impressioni. La premessa che devo fare però è che nonun esperto di esports e che l’ultimo FIFA a cui ho giocato è il ‘98. Se questo non vi spaventa possiamo andare avanti, anzi, spero che la mia indagine sia andata a toccare aspetti poco battuti di questo mondo, che personalmente mi ha ...