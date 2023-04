Come perdere 3-4 chili senza mettersi a dieta | ecco le 6 indicazioni del nutrizionista per accelerare il metabolismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)non significa semprechissà quantidi troppo. A volte, l’obiettivo è mandare via quei 3-4presi dopo un periodo di ferie o dopo qualche settimana in cui per varie ragioni si sono cambiate alcune abitudini a tavola o perché troppo sedentari. Per esempio, un recente studio svolto dall’Università di Barcellona ha confermato che ritardare il pranzo e la cena nel fine settimana – definito Eating Jet Lag – può portare a un aumento di peso medio di 4. Che cosa fare allora perquei pochidi troppo in conseguenza di un periodo di cambiamenti di abitudini? “Il problema va affrontato sotto due punti di vista. Prima di tutto bisogna cercare di ristabilire per quanto possibile abitudini più regolari dato che ...