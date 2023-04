Come morire di cimici e disturbo schizoaffettivo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il corpo di Lashwan Thompson è stato ritrovato, totalmente ricoperto dada letto, all’interno di una cella dell’ala psichiatrica del carcere di Atlanta in Georgia. L'ufficio del medico legale della contea di Fulton ha indicato la causa della morteindeterminata. Il rapporto elencava il, ilbipolare e l'esacerbazione acuta di cui soffriva Thompson"altre condizioni". Lashwan era in custodia con l'accusa di aggressione per reato minore dal giugno 2022 ed era ospitato nell'ala psichiatrica del carcere a causa dei suoi problemi di salute mentale. Abbiamo chiesto alla nostra Profiler, la dottoressa Cristina Brasi, di farci un quadro della situazione psichica in cui versava Thompson. Il...