Come colui che teme e chiama

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Quest’ultimo lavoro di Nanni Cagnone, ventiduesimo titolo di una lunga serie, ha un che di misterioso e suadente. Raccolta difficile da catalogare nel suo insieme, presenta al lettore numerose tematiche anche se poi vi si intravede uno sguardo unico, difficilmente non percettibile, esaminando uno dopo l’altro i brevi componimenti che ne fanno da ossatura. Il titolo è intanto l’esegesi di qualcuno che si pone dapprima nella posizione marginale dell’osservatore per poi “scendere in campo” e intervenire con la sua saggezza nel giudicare lo scorrere assiduo del tempo e con esso ciò che si mantiene intatto o che si modifica interamente. Così la lingua diventa una mescolanza di accenti antichi e moderni, di Dante e di Hölderlin, ma anche dei più recenti fenomeni di intrattenimento di massaTik Tok e Disneyland. Tutto vi convive in una sorta di commistione di stili ...

La recensione del libro di Nanni Cagnone. Giometti & Antonello, 107 pp., 18 euro ...