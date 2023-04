Combatto la mafia per dare sicurezza al mio Paese | l’antifascismo è una pietra miliare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Mentre io nascevo – 1944 – i partigiani morivano per regalarmi e regalarci la libertà. Per il 25 aprile non occorre proferire altisonanti parole, basta che ognuno di noi dica “sono antifascista”. Non comprendo come, ancora nel 2023, ci siano personaggi che occupano gli scranni più alti della Repubblica che non riescono a pronunciare la parola “antifascismo”. Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale, ma evidentemente per alcuni l’intelligenza è un optional e nemmeno il ruolo istituzionale ha fatto scaturire in loro un ravvedimento operoso. Ho speso la mia vita nel contrastare l’aberrante mostro mafioso, per tentare dial mio: il mio paradigma è rispetto della vita altrui; rispetto, senza se e senza ma, delle opinioni degli altri – compreso chi ha un colore di pelle diverso o professa una religione diversa. ...