Colpita al volto con un mattone per strada | grave una 40enne

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una donna di 40 anni è statainalcon uned è stata poi trovata a terra insanguinata. L'aggressione, forse compiuta da un conoscente della donna, è avvenuta in via ...

Aggressione a colpi di mattone in faccia stamani a Pesaro . Vittima una donna di 40 anni, trovata sanguinante a terra. La 40enne è statain strada alcon un mattone ed è stata poi trovata a terra sanguinante,forse da un conoscente della donna, in via Montenevoso a Pesaro verso le 9. La 40enne è stata trasferita ...Una donna di 40 anni è statain strada alcon un mattone ed è stata poi trovata a terra insanguinata. L'aggressione, forse compiuta da un conoscente della donna, è avvenuta in via Montenevoso a Pesaro, questa ...Una donna di 40 anni è statain strada alcon un mattone ed è stata poi trovata a terra insanguinata. L'aggressione, forse compiuta da un conoscente della donna, è avvenuta in via Montenevoso a Pesaro verso le 9. La ...

Pesaro, colpita al volto con un mattone in strada: 40enne grave TGCOM

L’aggressione questa mattina alle 9. In fuga l’autore del gesto, che sembra essere legato alla vittima. Un incidente all’elicottero del 118 ha rallentato i soccorsi ...Una donna di 40 anni è stata colpita al volto in strada, a Pesaro, con un mattone. Trovata poi a terra insanguinata, è stata subito soccorsa in ambulanza. La vittima è stata aggredita forse da un cono ...