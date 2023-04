Col titolo TNT occorre arrendersi ormai

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Wardlow ha rivinto ilTNT. Assieme sono uno dei casi più singolari della All Elite Wrestling. Da un lato uno degli atleti più tifati e supportati dal pubblico. Dall’altra uno dei titoli più strapazzati, cheha ottenuto la stessa strada del fuTv della WCW. Che cambiava spessissimo detentore, senza dare il giusto peso sia alla categoria che ai wrestler stessi. Il wrestling si basa di tanto in tanto su momenti specifici. Come già scrissi tempo fa, Wardlow è esploso nelle mani di Tony Khan nel momento sbagliato. Ovvero quando la Warner spingeva per avere Punk al top, o almeno un nome di spicco come merce di scambio in vista del rinnovo contrattuale. Dall’altro lato, è esploso quando era necessario spingere su MJF, e costruire il top player del futuro. Dunque si è ritrovato come un intruso in una stanza di ...