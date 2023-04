Col Napoli campione l’industria del falso festeggia | e stavolta dietro c’è una regia

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è diventata una ‘Malatìa’, il brano di Ciccio Merolla impazza nei vicoli, nei rioni, nelle strade, nelle piazze fino a rimbalzare sul social Tik Tok con improvvisati balletti dalle originali coreografie che spesso coinvolgono le sagome dei calciatori della squadra delormai installati in molti quartieri partenopei. È stata adottata ufficialmente come la colonna sonora dei prossimimenti per i quasi campioni d’Italia. La torcida azzurra è inarrestabile. È un’onda lunga di gioia e di felicità che tracima e invade ogni viuzza. La città con relativo arredo urbano e qualche monumento è dipinta dei colori della squadra del. La febbre dell’entusiasmo sale e la città è rovente: scaramanticamente però si attende il conforto della matematica che a breve farà cucire sulle magliette della squadra ...

Per l'appunto, a fine serata, è stato pubblicato un video con la scrittae tre emoticontricolore , chiaro riferimento alla vittoria ormai prossima dello Scudetto. Non solo: l'artista ...... il Segretario Regionale dell'UglM Campania Luigi Marino; il Segretario UtlGaetano Panico, ... non lasciare indietro nessuno, perché molti lavoratori avellinesi hanno pagato la crisiposto ...... se ha sbagliato in occasione dell'acquisto di Osimhen anche lo stessopagherà giustamente ... a proposito: un capolavoro compreso solotempo dalla pseudo borghesia partenopea). De Laurentiis ...

'Osimhen, intesa vicina tra PSG e agente. Trattativa difficile col Napoli'. Bomba dalla Francia AreaNapoli.it

All'ammuina partecipano anche i commercianti che non possono rifiutarsi, in molti casi, di sborsare un 'libero' contributo di 30/50 euro. “Che fai dici no" [dal blog di A. Capezzuto] ...Fiorentina-Cremonese sarà a suo modo una partita storica per la Viola, che potrebbe tornare a disputare una finale a distanza di nove anni da quella, sempre di Coppa Italia, giocata col ...