Cobolli Gigli netto | “Calciopoli | la Juve non è l’unica colpevole Ho seguito Report…”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lagiocherà questa sera contro l’Inter, ma a far rumore sono alcune dichiarazioni rilasciate da. Dopo aver raggiunto le semifinali dell’edizione di Europa League, eliminando lo Sporting Lisbona, lantus di Massimiliano Allegri è caduta ancora una volta in campionato. I bianconeri, infatti, hanno perso domenica sera contro il Napoli con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ex presidente della Juventusha affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche sul mercato: li manderebbe viaIn campo tra poche ore contro l'Inter per giocarsi un posto nella finale di coppa Italia, la Juventus ...L'ex presidente della Juventus , Giovanni, ha parlato a TVplay a proposito delle questioni calde in casa bianconera, tornando anche su Calciopoli. "Sono tifoso della Juve, c'era bisogno di me e ho cercato di fare il massimo in ...L'area juventina ha reagito con indignazione a quanto emerso e c'è qualcuno che grida: ' Hanno ammazzato la Juve! ' L' ex presidente della Juveha parlato di una ' sensazione aberrante '...

Cobolli Gigli ed il possibile sostituto di Allegri: l’ha affermato in diretta Newsby

L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche sul mercato: li manderebbe via ...L'ex presidente della Juventus ha parlato così a calciomercato.it dopo la puntata di Report in cui si è parlato anche delle intercettazioni dell'Inter ...