Citadel | la serie con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas in arrivo su Prime Video

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laaction-spy thrillerdebutterà il 28 aprile sucon i primi due episodi. I fratelli Joe e Anthony Russo, già creatori, fra gli altri, dei capitoli più epici degli Avengers, Infinity War e Endgame, si sono lanciati in un’altra sfida globale come produttori esecutivi dellaaction-spy thriller, al debutto

28 aprile : '' . Attesissimatelevisiva di spionaggio. Tutto inizia con la caduta, otto anni prima, di, l'agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata per difendere ...Estratto dell'articolo di Stefania Ulivi per il 'Corriere della Sera'1 A volerla sintetizzare, si potrebbe raccontare, lain arrivo su Prime Video dal 28 aprile, come una versione spy della saga Avengers. Ma i ...Dopo Cannes, inoltre, Terrin sbarcherà su Prime Video dal 28 aprile nell'attesacon attori del calibro di Richard Madden, Priyanka Chopra Jones, Stanley Tucci. Nel primo episodio ...

«Citadel», la colossale serie di spionaggio con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas Corriere della Sera

Da Citadel a Rabbit Hole e Fubar, la Top 10 delle serie tv più attese in uscita streaming a maggio su Netflix, Sky, Prime, Disney+, Apple Tv.Da Citadel a The Family Stallone, fino a FUBAR. Le serie tv più interessanti da vedere in streaming questo mese ...