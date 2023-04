Cipro | in fiamme l' istituto di cultura russo a Nicosia

... capitale di, provocando "ingenti danni". Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, che ha ... I vigili del fuoco cercano di domare lecombattendo contro l'incendio nel centro culturale ...... a. Lo rende noto il portale d'informazione "Cyprus Mail". I vigili del fuoco si sono recati sul posto con cinque camion per spegnere lee mettere in sicurezza l'area. Il centro ...Il Sudan è di nuovo in. Le ragioni della crisi Almeno 56 civili sono stati uccisi da sabato mattina nei ...più esteso dell'Africa ha un Pil di appena 35 miliardi di dollari (poco più di) ma ...

In fiamme Centro russo di cultura a Cipro: ipotesi lancio di bombe molotov. Le immagini La7

Un incendio, che secondo i testimoni potrebbe essere doloso, e' avvenuto oggi al Centro di Scienza e Cultura russo a Nicosia (l'Istituto di ...Il Centro di Scienza e Cultura russo di Nicosia ha preso fuoco nella giornata di oggi, mercoledì 26 aprile. Secondo la direttrice del centro di Cipro, il rogo sarebbe doloso.