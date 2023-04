Cimarosa Sanchez-Verdù e Dillon danno il via alla V edizione di Interferenze

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiParte domani, giovedì 27 aprile, la Vdi “”. Anche quest’anno il Conservatorio «», presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, ha suddiviso il calendario in tre grandi appuntamenti tra aprile, maggio e ottobre. Ideato da Alba Battista e Gianvincenzo Cresta, il festival, tra lavoratori di esecuzione ed interpretazioni della musica elettroacustica, vedrà il coinvolgimento degli studenti della Scuola di Musica Elettronica nell’incontro con la musica contemporanea e i suoi attori più significativi. «La finalità diè far vivere agli studenti un’intensa esperienza artistica e professionale accanto a compositori ed esecutori dall’indiscusso valore internazionale» – hanno commentato gli ideatori -. Per il presidente Mottola e il ...