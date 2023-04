Ciclismo | Abodi | GP Liberazione evento oltre lo Sport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Torna a parlare italiano il Gran Premio della, la storica manifestazione ciclistica capitolina che sul tracciato di Caracalla è culminata con lo spettacolo delle corse internazionali Under ...

... premiando il vincitore della gara maschile: "Questa manifestazione rappresenta i valori e i significati di questa giornata che è la giornata della Libertà e della Democrazia - le parole di- ...All'evento sono stati presenti rispettivamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida , il ministro dello Sport Andreae il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio . La prima ...In mattinata ilitaliano ha potuto festeggiare la vittoria al femminile della piacentina ... Il Ministro per lo Sport e per i Giovani Andreaha presenziato all'evento ciclistico di ...

Abodi, il Giro d'Italia è un patrimonio nazionale Agenzia ANSA

Roma, 26 apr. (askanews) - Torna a parlare italiano il Gran Premio della Liberazione, la storica manifestazione ciclistica capitolina che sul tracciato di Caracalla è culminata con lo spettacolo delle ...A Caracalla spettacolare epilogo delle gare Under 23 e Donne Elite al termine di una tre giorni di grande ciclismo.