Chioggia | incidente mortale sulla statale | un morto e tre feriti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tragedia a. Una persona morta e altre tre sono rimaste ferite in unstradale avvenutostradaRomea nel veneziano, nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il ...

Nell', avvenuto a Sant'Anna di, una delle tre auto coinvolte è finita rovesciata e un'altra invece nel fossato. La polizia locale e i carabinieri hanno bloccato il traffico ed ...Poco dopo le 16:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea 309 al km 79 + 650 a Sant'Anna diper unstradale tra tre auto, di cui una finita rovesciata e una nel fossato: una persona deceduta e tre feriti, tra cui una donna incinta. I pompieri arrivati dal locale ...La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'...

Chioggia, schianto fra tre auto sulla Romea: un morto e tre feriti. Strada chiusa al traffico ilgazzettino.it

Lo scontro letale ha interessato tre veicoli, uno dei quali finito sottosopra in un fosso al lato della strada. Bloccata per ore la statale Romea ...Tragedia a Chioggia. Una persona morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea nel veneziano, nel quale sono rimasti coinvolti ...