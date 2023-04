Chioggia | il sindaco “vieta” Bella ciao alla banda Ma durante il corteo i manifestanti intonano la canzone del partigiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A, in provincia di Venezia, i partecipantimanifestazione ufficiale per il 25 Aprile hanno dovuto intonare spontaneamente “”, visto che i componenti dellamusicale sono stati diffidati a non suonarla, altrimenti sarebbero stati allontanati dal gruppo. È stato (secondo la ricostruzione dei giornali locali) un messaggino partito dal direttore dellaa imporre la censura. “Non suonate ‘’, ilnon vuole. Potreste essere allontanati dcittadina” è il tenore del testo che ha raggiunto i telefonini dei musicanti, ma che è rimbalzato anche ad altre persone presenti sotto la Loggia dei Bandi. Laha ubbidito e le note della ...

- 'Non suonate '', ilnon vuole . Potreste essere allontanati dalla banda cittadina '. La pioggia che, ieri mattina, cadeva sulle celebrazioni del , anon ha avuto un effetto più disturbante di questo ...... sarà al loro fianco per isolare individui che nulla hanno a che spartire con la serena popolazione sportiva di'. Anche il, Mauro Armelao, poliziotto e sindacalista di Polizia, ha ...Sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin, ildi, Mauro Armelao, l'assessore all'Ambiente del Comune di, Serena De Perini, ...

Chioggia, il sindaco vieta alla banda di intonare le note di Bella ciao. Quel messaggio sul cellulare del dire ilgazzettino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...CHIOGGIA - «Non suonate "Bella Ciao", il sindaco non vuole. Potreste essere allontanati dalla banda cittadina». La pioggia che, ieri mattina, cadeva sulle celebrazioni del ...