Chioggia | il sindaco “vieta” Bella ciao alla banda che ubbidisce Ma durante il corteo il coro con la canzone del partigiano parte lo stesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A, in provincia di Venezia, icipantimanifestazione ufficiale per il 25 Aprile hanno dovuto intonare spontaneamente “”, visto che i componenti dellamusicale sono stati diffidati a non suonarla, altrimenti sarebbero stati allontanati dal gruppo. È stato (secondo la ricostruzione dei giornali locali) un messaggino partito dal direttore dellaa imporre la censura. “Non suonate ‘’, ilnon vuole. Potreste essere allontanati dcittadina” è il tenore del testo che ha raggiunto i telefonini dei musicanti, ma che è rimbalzato anche ad altre persone presenti sotto la Loggia dei Bandi. Laha ubbidito e ...