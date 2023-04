Chiariello distrugge Allegri e Landucci | “Antisportivi e volgari”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La partita di qualche giorno fa tra Juventus e Napoli rimarrà per sempre nella storia del calcio partenopeo. Il gol di Raspadori ha, difatti, sancito la vittoria finale del campionato cucendo il tricolore sul petto degli azzurri dopo un’attesa durata 33 anni. A far rumore, però, non è stato solamente il risultato, ma anche il comportamento davvero scorretto avuto daal triplice fischio dell’arbitro.JuventusA proposito di questo argomento a Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, il giornalista Umbertoè intervenuto con il suo editoriale. Queste le parole: “Non si spengono le polemiche per quanto accaduto nello stadio della Juventus per la partita di campionato in cui il Napoli ha vinto all’ultimo minuto: dalla seggiata di ...