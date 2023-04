Chiara Ferragni mostra la nuova mega casa con vista mozzafiato su Milano…ma Fedez dov’è?

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 aprile 2023)sui social i progressi dellain costruzione. Lo aveva già fatto lo scorso luglio ma in quell’occasione era presente anchedi cui stavolta non c’è traccia. L’influencer hato gli ambienti dellache si trova a CityLife, quartiere tra i più esclusivi e moderni di Milano, a pochi passi da quella in cui risiede attualmente con la sua famiglia. Le stanze delladimora sono immense come si evince dagli scatti che documentano il sopralluogo.è accompagnata dalla sorella Valentina. I Ferragnez, al momento, vivono in un appartamento in affitto di quasi 400 metri quadrati. Un superattico tra le cosiddette ...