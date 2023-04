Chi è Elena Labate | la moglie di Massimo Ceccherini | “Quando bevevo mi picchiava | mi ha salvato la vita”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Chi è, ladiChi è, ladell’attore toscano? La donna e l’interprete fanno coppia da diversi anni e, come confessato dallo stessoin un’intervista al Corriere della Sera, lei ha avuto un ruolo fondamentale nelladi, aiutandolo nella sua battaglia con l’alcol. “Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo – aveva confessato Leonardo Pieraccioni parlando dell’amico e collega – Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha”. La “ragazza che l’ha” è ...

...versi si potrebbero associare al medesimo insieme anche alcune sezioni della tetralogia di... dire che sono esagerate, o almeno ingenerose, perché tradiscono il tipico risentimento diavrebbe ...E' il commento diFerraro che, insieme al regista Giacomo Bonagiuso e al sindaco di ... Nei nostri territori, nei nostri comuni, noi lo sappiamoappartiene a. E questa capacità di ..." La divisione - aggiunge la business partner P&CPozzetti - ha inglobato tutti i compiti ... quando pensiamo a un'iniziativa, immaginiamo anche come, quando e acomunicarla . Una sfida ...

Elena Reygadas è la migliore chef donna al mondo Elle

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’assessore regionale per la prima volta partecipa alla cerimonia: defilata ma, alla fine, ugualmente star ...(Agenzia Vista) 25 aprile 2023 “Il 25 aprile è la Festa della Liberazione ma anche della Resistenza, di chi ha combattuto per la nostra libertà e la nostra democrazia. Per questo noi oggi vogliamo sta ...