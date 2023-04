'Trentasette anni fa, l'incidente della centrale nucleare diha lasciato un'enorme cicatrice in tutto il mondo. È passato più di un anno dalla ...il presidente ucraino Volodymir"......15:17: "Lo stato terrorrsta russo non utilizzi le centrali nucleari per ricattare l'Ucraina e il mondo" 'Trentasette anni fa, l'incidente della centrale nucleare diha lasciato un'...26 apr 09:59: "Russia non usi centrali nucleari per ricattare Ucraina" 'Trentasette anni fa, l'incidente della centrale nucleare diha lasciato un'enorme cicatrice in tutto il mondo. È passato ...

Chernobyl, Zelensky: “La Russia non usi le centrali nucleari per ricattare l’Ucraina e il mondo” Globalist.it

Una commemorazione intima e silenziosa. Gli ex lavoratori della centrale di Chernobyl hanno tenuto una veglia a lume di candela per celebrare i 37 anni dal disastro nucleare, che cadono oggi.Hanno aiutato Putin a conquistare Kherson, ma anche la centrale nucleare di Chernobyl. Sono talpe ucraine, che Kiev sta epurando. Tetiana Sapian, portavoce dell'ufficio investigativo ...