Charles Leclerc in Mercedes? Il mistero s’infittisce sempre più

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il caso è aperto, nonostante alcune smentite arrivate, anche, da Lapo Elkann. L’avvio fortemente negativo della Ferrari in questo Mondiale 2023 di Formula 1 ha generato numerosi malumori in tutto l’ambiente di Maranello: dai piloti agli addetti ai lavori nel box passando, ovviamente, per la dirigenza e i tifosi che avrebbero voluto assistere a uno start più autoritario della Rossa di Maranello. Uno dei più delusi è sicuramente il corridore monegasco che lo scorso anno aveva impattato alla grande:potrebbe guardarsi attorno accettando la corte della. Il contratto con il Cavallino Rampante scadrà nel 2024 (stesso anno di Lewis Hamilton) e Toto Wolff potrebbe decidere di regalare l’eredità pesante dell’anglosassone al numero sedici.in? ...

Così mentre si inseguono le voci sul futuro dei piloti Ferrari, davoluto in casa Mercedes a Carlos Sainz corteggiato dalla Audi in ottica 2026, anche tra i tecnici continuano gli ...L'incidente di Melbourne La caotica gara dell'Australia di inizio aprile, ha visto la Ferrari tornare a casa senza neppure un punto. Al primo giro infattiha visto concludere la propria gara nella via di fuga dopo un contatto con Lance Stroll, mentre Carlos Sainz è stato penalizzato dalla Direzione Gara per l'incidente causato alla terza ......è la quarta forza del Mondiale (dietro all'irraggiungibile Red Bull ma anche ad Aston Martin e Mercedes) e i suoi due piloti stanno faticando a conquistare punti (solo sei per). ...

Ferrari, Charles Leclerc Predestinato e compositore: ascoltalo al pianoforte. VIDEO Sky Sport

Ancora guai per Charles Leclerc. Il ferrarista ha pubblicato il suo primo singolo musicale al pianoforte, ma misteriosamente si può sentire solo la preview e non tutto il pezzo.Il pilota della Ferrari ha spiegato di aver contattato l'amico-rivale per scusarsi per l'incidente avuto in Australia ...