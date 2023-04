Cervello | la scoperta sulle cellule progenitrici | perché ora cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilè l'unico organo del nostro corpo che non invecchia, non segue le tappe dell'età, non cede il passo nemmeno dopo gli 80 anni, e lo scorrere del tempo non influenza la sua plasticità e nemmeno la neurogenesi, ovvero la produzione di nuovi neuroni rigenerativi. Due studi scientifici internazionali, pubblicati sul Lancet, rivelano che il nostro encefalo con il passare delle stagioni non invecchia bensì matura, ed i meccanismi che usa per svolgere i vari compiti, benché seguano processi evolutivi differenti da persona a persona, conservano in tutti gli individui anziani un numero elevato didei neuroni simile a quello dei giovani, continuando quindi a produrre nuovee a rigenerarsi anche durante la terza e la quarta età. Gli scienziati sono giunti a questa conclusione dopo aver ...