Ceferin | “Il salary cap è il nostro futuro | spero venga messo in atto il prima possibile”

La finale di Champions League del 2026 negli Stati Uniti Affascinante prospettiva, Aleksanderpresidente Uefa, apre alla possibilità di disputare incontri della "nostra" Champions oltre oceano, ma non prima del 2026. "E' possibile", ha osservato in un'intervista "abbiamo iniziato a ..."Tutti i club, grandi e piccoli, sono d'accordo" ROMA - Uncap nel calcio a livello europeo. È quello a cui sta pensando la Uefa, come conferma il presidente Aleksanderai microfoni di "Men In Blazers". "Tutti sono d'accordo, piccoli e grandi ...Sullo stesso argomento Juventus L'analisi diha proseguito il suo ragionamento così: " I fan continueranno a pensare in un certo senso: 'Questi stronzi in Svizzera, è tutta una ...

Il presidente Uefa Aleksand Ceferin: sì al mercato americano e salary cap per il futuro RaiNews

UEFA staging the Champions League final in the United States has echoes of the Premier League's doomed 'Game 39' plan about it, according to the Football Supporters' Association. UEFA president ...Players will "rightly be angry" about UEFA president Aleksander Ceferin proposing a salary cap in European football, according to Professional Footballers' Association chief executive Maheta Molango.