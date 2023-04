“C’è lo stop” Uomini e Donne | brutta notizia per il pubblico | Maria già informata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Importante novità su, infatti Mediaset ha preso una decisione che non farà piacere ai telespettatori. Una sospensione è stata disposta dall’emittente televisiva e questo renderà molto tristi milioni di persone, che seguono con grande interesse il programma diDe Filippi. Non è l’unica novità in tal senso, ma senza ombra di dubbio questodel dating show è una delle notizie più rilevanti, che è stata confermata nelle scorse ore dal sito Blastingnews. Intanto, a breve vi racconteremo ogni dettaglio su quanto succede acon Mediaset che ha preso una decisione significativa. Ma nel frattempo potrebbe esserci una censura disulla lite tra Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato. Pare infatti che il litigio sia nato proprio in ...