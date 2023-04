Catanzaro | Feralpisalò e Reggiana | prime mosse sul mercato per la Serie B

La prospettiva Girone A Promossa:Fase nazionale playoff: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, ... Montevarchi Girone C Promossa:Fase nazionale playoff: Crotone, Pescara, Foggia Prima ...A festeggiare, oggi, sono quindi solo, Reggiana e, già promosse in B avendo vinto i tre gironi. Girone A: le qualificate ai play - off Pordenone (già qualificata al 2° turno ...Nel girone A laaveva festeggiato la promozione in B lo scorso 8 aprile, con due ... Ilha dominato la stagione regolare nel girone C di serie C, chiudendo il suo campionato con ...

Catanzaro - Feralpisalò, arbitra Sfira di Pordenone ... catanzarosport24.it