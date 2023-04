Castellanos | e la Serie A solo sfiorata per ora | dai contatti col Bologna al rimpianto Sassuolo

Nel trionfo del Girona sui Blancos di Carlo Ancelotti brilla l'attaccante argentino, in presito dai New York City. Bocciato in patria, ha giocato in Cile, Uruguay e Stati Uniti. Sogna la nostraA, ma intanto si gode l'exploit i ieri sera: è diventato il primo giocatore dal 1947 a realizzare un poker di reti al Real in campionato. L'ultimo era stato il basco Esteban Echevarrìa ...Il Barcellona stringe d'assedio la porta del Girona e costruisce occasioni in, sventate da un ..., rallenta, mette il corpo nella posizione giusta e tira. Fuori. La gloria accarezzata, ...è stato parcheggiato nella piccola città a un'ora d'auto da Barcellona, ma lo stadio ... Il suo sogno è quello di giocare in Italia, inA, un campionato che 'si sposa perfettamente con ...

Castellanos, e la Serie A solo sfiorata (per ora): dai contatti col ... Calciomercato.com

Taty Castellanos è uno che vive per il gol. Un 'Lautaro di Spagna' che mette la garra davanti a tutto e ieri ha segnato quattro gol al Real Madrid con la maglia del Girona, in poco più di un'ora. ' Fa ...Una storia folle, quella dell’argentino “Taty”, che in patria mai ha giocato e alla prima stagione a Girona (dopo essere passato attraverso Cile, Uruguay e Stati Uniti) ha umiliato la difesa di Ancelo ...