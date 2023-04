Cassino “Maratona di Primavera edizione 2023” | il successo della nuova edizione

Nata nel 1990 con lo slogan facciamo fiorire la pace in città e nel mondo', ladi Primavera rappresenta il giorno di festa per antonomasia di tutta la città. Istituita dall'abate Bernardo D'...Da questa mattina sono centinaia i cittadini che hanno letteralmente invaso il centro diper poter partecipare all'importante iniziativa. Un appuntamento per famiglie, giovani e meno giovani. Come hanno spiegato gli organizzatori, si tratta di un modo unico per stare insieme e per ...Le considerazioni di Carmine Calce, Presidente del CUS: 'Il segreto del successo di questa kermesse risiede nello staff e nelle persone che riusciamo a riunire ogni anno. Questa è una ...

Cassino: Maratona di primavera, si rinnova il messaggio di pace e fratellanza ilmessaggero.it

Un vero e proprio mare di colori ha inondato anche quest'anno la Maratona di Primavera, che, proprio ieri ha spento la sua 33esima candelina. Bambini, ragazzi, adulti e tanti nonni non ...“Un altro grande successo”. Visibilmente commosso il Presidente del CUS Cassino Carmine Calce ha commentato così, a fine giornata, la Maratona di Primavera edizione 2023. A vincere è stata ancora una ...