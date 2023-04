(Di mercoledì 26 aprile 2023) Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Marcoè stato, per le parole a

Caso Serra-Mourinho: arbitro deferito dalla Procura federale Pianeta Milan

Alla fine è arrivato il deferimento per Marco Serra, il quarto uomo che ebbe un pesante alterco con José Mourinho durante Cremonese-Roma, vinta dai padroni di casa. Un caso che si è trascinato negli u ...Hanno deferito l'arbitro dopo i fatti accaduti in Serie A. Colpo di scena nel calcio italiano, oggi è stato spiegato il motivo.