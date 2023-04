Caso Lukaku | il retroscena | curva Juve riaperta per un motivo incredibile!

La Corte Sportiva d'Appello della Federcalcio ha riaperto la "Tribuna Sud" della Juventus dopo i cori contro, consentendo ai tifosi del settore più caldo di essere presenti nella gara contro il Napoli di domenica sera, anche per un errore della procura federale. Alla base delle motivazioni, più che ...A disposizione, graziato dalla Federazione, ma quasi certamente in panchina. Inter (3 - 5 - ... Ricordiamo che la regola dei gol in trasferta è stata abolita, dunque neldi un pareggio al ...Nelle motivazioni della sentenza sul ricorso che la Juventus aveva presentato dopo la chiusura della Tribuna sud primo anello decisa dal Giudice Sportivo in seguito agli insulti razzisti a, ...

Caso Lukaku, la curva della Juve riaperta per un errore della Procura La Gazzetta dello Sport

Nelle motivazioni del dispositivo, si legge che "la trasmissione del rapporto della Procura federale è avvenuta alle 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juve-Inter e quindi oltre il termine ...12 minuti di ritardo hanno portato alla revoca della squalifica della curva bianconera. Inter Juve curva squalificata. Secondo quanto riportato da FcInter1908.it, la curva bianconera è stata graziata ...