Caso Andreea Rabciuc | ultime notizie sulla sua scomparsa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cosa sappiamo finora del : indagine in corso, si cerca ancora la giovane. Una giovane di origine romena,, èdalla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Tanto giovani che in qualcheil pettorale sarà appuntato sul passeggino spinto dalla mamma e ...Corina Surugiu, romena d'adozione moglianese, è invece il punto di riferimento del gruppo ...1' di lettura 19/04/2023 - La Procura della Repubblica ha prorogato la scadenza delle indagini preliminari sulRabciuc fino ad ottobre prossimo. Nelle ultime settimane sembra esserci stata una accelerazione nelle indagini, come testimoniano le perlustrazioni dei giorni scorsi nei terreni ...Le indagini riguardavano, nel suo, il match di primo turno di doppio che aveva giocato l'anno precedente a Porte d'Auteuil , in coppia con l'americana Madison Brengle, contro le rumene...

Andreea Rabciuc, riprese le ricerche dopo un anno: si scava in un ... Fanpage.it

Il Gip ha prorogato a 18 mesi le indagini preliminari sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi di cui non si hanno più notizie dalla ...1' di lettura 19/04/2023 - La Procura della Repubblica ha prorogato la scadenza delle indagini preliminari sul caso Andreea Rabciuc fino ad ottobre prossimo. Nelle ultime settimane sembra esserci stat ...