Casilina – Auto contromano si schianta contro veicoli in sosta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – Alla guida uno straniero, arrestato – Straniero a bordo di un Doblò non si ferma all’alt della polizia in via dell’Acqua Bullicante, accelera e fugge per le strade di Torpignattara e si infilasullamettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella degli altrimobilisti in transito. La fuga dello straniero, di 28 anni, si è conclusa finendoleine prendendo fuoco. L’uomo è uscito illeso dall’incidente, ha tentato la fuga a piedi aggredendo un agente, poi ricoverato in ospedale con una prognosi di cinque giorni. La folle impresa dello straniero si è così conclusa con il suo arresto.