Casa Turese | dal 29 aprile la personale di Alessandro Balzan

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 8 minutiSarà inaugurata Sabato 29, nei rinnovati spazi espositivi dia Vitulano (BN), ladiBazan, artista palermitano classe 1966, presentata in catalogo da un testo di Lorenzo Canova. Con questa mostra, tra l’altro, la galleria vuole ampliare ulteriormente il proprio percorso sempre legato alla pittura, aprendosi ad un nuovo momento dell’arte italiana, la nuova figurazione. L’allestimento presenta una selezione di opere recenti prodotte prevalentemente nell’ultimo anno. Come scrive Lorenzo Canova nel testo in catalogo, “Repertorio è una parola ambigua e polisemica, un termine che potrebbe riferirsi a un catalogo di opere d’arte di un genere come il paesaggio o la natura morta, oppure ai manufatti di un preciso contesto temporale e/o ...

Così Tommaso De Maria, direttore di 'Arte Contemporanea'' di Vitulano (Benevento), spiega il senso della personale 'Repertorio' dell'artista palermitano, mostra a cura di Lorenzo Canova,

"Si tratta di una mostra che guarda ad un periodo particolare e felice dell'arte italiana vale a dire quello della 'nuova figurazione' sviluppatosi fra la metà degli anni Novanta e i primi dieci anni ...