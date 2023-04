Carta risparmio spesa 2023 | si parte a luglio | come funziona e importo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La Legge di Bilancio ha introdotto due importanti misure per il sostegno alle famiglie in difficoltà, lae il reddito alimentare. La prima misura andrebbe a sostituire i buonierogati dai Comuni, e prevede l’erogazione di una somma destinata solamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. È stato finalmente firmato il decreto attuativo che contiene tutte le regole per ilmento della, per ricevere la quale i cittadini non dovranno inviare alcuna domanda. I nuclei beneficiari della misura, con ISEE inferiore a 15mila euro potranno ritirare in Posta laprepagata con undi circa 380 euro. ...