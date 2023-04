Si tratta distudio longitudinale, cioè che monitora le stesse persone nel tempo, attraverso le ... e di una dinamica che acuisce gli elementi di vulnerabilità deiCome emerge infatti dastudio di Save the Children Italia, i papà non sempre riescono a ...introdotto due settimane aggiuntive di congedo retribuito per il lavoratore padre o secondo; ......coloro con almeno 63 anni di età estorico contributivo tra i 30 e i 36 anni. Vi possono accedere i lavoratori che svolgono mansioni gravose, gli invalidi civili almeno al 74%, i, i ...

«Caregiver, uno su 4 ha sacrificato il lavoro» L'Eco di Bergamo

Nel mese di marzo l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una flessione dello 0.4% su base mensile e un aumento del 7,6% su base annuale. Sono i dati registrati dall’Istat che non lasci ...Ha preso il via martedì al centro Rivana Garden, in via Gaetano Pesci il primo dei 16 incontri del laboratorio del progetto ‘Voce e Respiro’, realizzato per i malati di Parkinson e per i loro familiar ...