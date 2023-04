E da questi dueripartirà il pool di legali bianconeri. Il secondo filone di indagini della Procura Figc è articolato in 3 filoni: le due manovre stipendi (stagioni 2019 - 20 e 2020 - 21), i ...'Perché la premier fa così fatica a dire la parola antifascista Fa bene a non definirsi tale', sono le domande che Lilli Gruber ha rivolto a Franco. 'Io francamente non lo so, ma i casi ...La sua vicenda ripropone la necessità di contemperare giustizia e libertà, i duevaloriali ... cade il teorema sugli aiuti alla 'ndrangheta: un incubo durato 909 giorni da recluso Costa...

Cardini in tv difende "i ragazzi di Salò", da Genova esplode lo scontro tra storici La Repubblica

Entro giovedì il club bianconero deve presentare le memorie difensive, si punta a passare dall'articolo 4 (slealtà sportiva) al 31, quello ...Entro domani le memorie difensive dei bianconeri per la manovra stipendi: si punta a passare dall'articolo 4 al 31, quello sulle violazioni gestionali ...