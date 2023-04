Caos Serie B | il Pisa rinuncia al ricorso contro il Bari Il DG Corrado | ‘Non diamo false speranze | 0% di vincerlo’ | Altri campionati Italia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) 2023-04-26 00:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Continuano a non spegnersi le polemiche che hanno avvolto il match dello scorso turno diB tra, svoltosi all’Arena Garibaldi e vinto dai pugliesi grazie ad un rigore di Antenucci. Tiro dal dischetto che è stato avvolto da numerose proteste da parte della società nerazzurra, pronta a preparare unl’omologazione del risultato per errore tecnico dell’arbitro. La notizia di oggi riguardava la decisione del Giudice Sportivo di non omologare il risultato finale, facendolo così restare sub-iudice e riservandosi così più tempo per prendere una posizione definitiva. Ma il colpo di scena ha deciso di darlo la società nerazzurra. NESSUN– ...

B nelper quanto accaduto in Pisa - Bari , match importante in chiave playoff (toscani settimi e pugliesi terzi in classifica). Un episodio molto discusso ha fatto infuriare i padroni di ......include dodici grandi sfere di argilla scenograficamente collocate al piano terra e unadi ... I PROGETTI DELL'ARTISTA BOSCO SODI Il suo lavoro sembra spesso bilanciarsi trae controllo, con ...Da EW arrivano oggi unadi scatti inediti dal set di Mission: Impossible 7 che sarà intitolato Dead Reckoning - Parte ... Assecondiamo il. Non ce lo auguriamo, ma lo accettiamo come parte del ...

Caos Serie B: Pisa-Bari sub iudice, ricorso dei toscani per errore ... Calciomercato.com

Calcio ora per ora Dopo il ricorso del Pisa, il Giudice sportivo di serie B non ha omologato Dopo il ricorso del Pisa, il Giudice sportivo di serie B non ha omologato il… Leggi ...Pisa-Bari rischia di essere rigiocata per un presunto errore dell'arbitro Colombo. Dopo la partita il tecnico e il dg dei nerazzurri si sono scatenati.