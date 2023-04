Cannabis | a Singapore lo spacciatore viene condannato a morte e impiccato

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr –per spaccio di, un uomopoi. È quanto accaduto a, come riporta Tgcom24, dopo che le stesse autorità hanno annunciato l’esecuzione della sentenza. Un chilo di, così lo“Il cittadino diTangaraju Suppiah, 46 anni, è stato giustiziato oggi nella prigione di Changi”, dicono i portavoce dell’amministrazione penitenziaria. Sono, per l’appunto, le stesse autorità dia comunicare quanto avvenuto. Un uomoper lo spaccio di un chilo di...

...stato condannato nel 2018 per 'favoreggiamento nel traffico di più di un chilogrammo di'. ... Le leggi in vigore acontro i reati di droga sono tra le più rigide al mondo. Leggi Anche ...ha una delle legislazioni sulla droga più rigide al mondo. Tangaraju Suppiah aveva 46 anni e aveva sempre respinto le accuse. La famiglia ha sperato fino all'ultimo in un atto di ...ha eseguito la condanna a morte per impiccagione di un uomo condannato per il traffico di un chilo di. Lo hanno annunciato le autorità, che hanno così ignorato i numerosi appelli ...

Singapore: uomo giustiziato per aver contrabbandato 1 chilo di cannabis RaiNews

Mercoledì 26 aprile è prevista l’esecuzione a Singapore di Tangaraju Suppiah (nella foto), 46 anni, condannato nel 2018 per traffico di droga: un chilo di cannabis, il doppio di… Leggi ...È stato condannato a morte per aver trafficato un chilo di cannabis. È il destino che ha colto Tangaraju Suppiah, 46 anni, giustiziato nella prigione di ...