Campi flegrei | sette scosse di terremoto nella notte | la più forte di magnitudo 2 7 | avvertita anche a Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Continua lo sciame sismico nei. Questal’Osservatorio Vesuviano ha registrato, a partire dalle 3,40: la prima ha avuto unadi 0.4 ed epicentro ad una profondità di 2.7; quindi, una mezz’ora dopo, è arrivata la seconda. Poi alle 4.37 una terza di1.2 e, infine, la quarta scossa alle 4:58 e la quinta pochi minuti dopo, alle 5:03 di2.7, con epicentro in via Antiniana, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 1,8 km. Proprio quest’ultima è statadistintamente dalla popolazione dei comunie nei quartieri dell’area occidentale di, in particolare Bagnoli e Fuorigrotta. Al momento non si segnalano danni a persone o ...