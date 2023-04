"Un bilancio stagionale Difficile farlo prima di una partita così importante - ha detto a Mediaset il Chief Officer della Juve, Francesco- . È stata una stagione lunga, complicata, con alti e bassi. Siamo tra le prime 4 in campionato, in corsa per due trofei, per ora siamo soddisfatti".Juventus,tra programmazione e Uefaha allargato il discorso anche in vista della campagna acquisti estiva: " In otticala partita non è decisiva. sappiamo che abbiamo una squadra ...Già questa sera il vostro futuro potrebbe cambiare "In otticala partita non è decisiva, ... Come conciliare programmazione e incertezza societaria: "La società Juventus ha una solidità ...

Calvo: "Mercato La Juve è solida. Ma giocare o no le coppe fa la differenza" La Gazzetta dello Sport

Il dirigente bianconero traccia un bilancio provvisorio: "Siamo tra le prime 4 in campionato, in corsa per due trofei, per ora siamo soddisfatti" ...