Calendario Premier League 2023 oggi | orari 26 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sarà il big match tra Manchester City e Arsenal ad aprire questo mercoledì 26diinglese che vede disputarsi la 33ma giornata di campionato. Le due squadre scenderanno in campo alle 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester (diretta su Sky) in una gara che potrebbe risultare decisiva per il campionato. Le due formazioni sono infatti separate da cinque punti, con i Gunners in vantaggio, ma i Ctyzens hanno due partite in meno. Ildisi aprirà alle 20.30 con il Brighton di Roberto De Zerbi in piena rincorsa europea che sarà di scena del campo di un pericolante Nottingham Forest. Due gare, invece, con calcio di inizio alle 20.45. Il Chelsea attende a Stamford Bridge il Brentofrd decimo che precede in classifica proprio i Blues di una posizione e cinque punti (con una gara ...

Altra giornata di grande calcio, quella del 26 aprile. Gli occhi degli appassionati italiani si poseranno su Inter-Juventus, partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, ma in giro per l'Europ ...