Caldo Anomalo in Spagna Temperature prossime ai 40°C

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Se vi stavate domandando che fine ha fatto il, chiedetelo alla, che sta per chiudere il mese di Aprile 2023 con massime...

Unche ha costretto il governo a stanziare quasi un miliardo di aiuti al settore agroalimentare. È la Francia , però, a presentare uno degli scenari più preoccupanti. A marzo il ...Dopo un Inverno, caratterizzato quasi per intero da temperature tutt'altro che fredde e da una siccità ... le responsabili delle ondate dipiù forti e persistenti anche sul nostro Paese. E'...... direttore di Coldiretti Oristano - il 2022 è stato l'anno piùmai registrato prima con ... Il freddofuori stagione dopo la lunga siccità colpisce gli alveari e taglia i raccolti di miele ...

In Spagna caldo anomalo, in anticipo e 32 mesi di siccità LifeGate

Parlare di sole, caldo, bel tempo in questi giorni di abbondanti precipitazioni e di condizioni meteo decisamente anomale sembrerà strano. Eppure all’orizzonte si intravede un graduale miglioramento… ...E' inevitabile, l'estate sta arrivando e, come un cambio di scena inatteso, ci troviamo improvvisamente davanti a un caldo improvviso, intenso, e in ...