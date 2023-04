(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sta avanzando l’anticiclonee di conseguenza il tempo si sta facendo più stabile e. L’aumento delle temperature riguarderà tutto il Paese. Nei prossimi giorni si toccheranno punte estive di 30 gradi in Sardegna e Sicilia. Peggiora il tempo per il, ecco le regionirmente coinvolte da piogge e temporali

Sta avanzando l'anticiclonee di conseguenza il tempo si sta facendo più stabile e. L'aumento delle temperature riguarderà tutto il Paese. Nei prossimi si toccheranno punte estive di 30 gradi in Sardegna e

Caldo africano fino al weekend. Torna il maltempo il Primo maggio (ma non ovunque) Sky Tg24

Dopo un ponte del 25 Aprile travagliato, cambia lo scenario meteo sull’Italia e sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Ci aspettano le prove ...Giovedì 27: sole prevalente salvo nubi cumuliformi sui rilievi; temperature in aumento al Centro-Sud. Venerdì 28: nubi irregolari in transito al Nord; ampie schiarite altrove con clima mite. Sabato 29 ...