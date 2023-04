Calciomercato Milan | ultimatum del Lipsia a Dani Olmo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023), ildà l’: o rinnova o va via in estate e ii seguono la vicenda Come riportato da Sky Sport Deutschland, ilavrebbe dato un vero e proprio, vecchio obiettivo deldel, per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Se non dovesse arrivare l’accordo, vista la scadenza fissata al 2024, illo cederà in estate: valutazione di 30 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM