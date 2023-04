Calcio | torna in squadra Giovanni Simeone

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 aprile 2023)in, che oggi si è allenato regolarmente con i compagni del Napoli e ha superato l’infortunio. L’attaccante azzurro è fermo da inizio aprile per un infortunio al bicipite femorale e ha fatto lunghe terapie, ma da oggi èto ad allenarsi per la prima volta con i compagni e può essere a disposizione del tecnico Spalletti già per il match contro la Salernitana. Restano out gli altri due infortunati Mario Rui e Politano, impegnati nelle terapie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.